Video discussion about FSU football recruiting, Travis Hunter and more
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football
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Warchant TV: FSU football recruiting updates on Hunter, Duffy & more
Tom Lang
Director of Original Content
With marquee Florida State football commit Travis Hunter issuing a statement Thursday evening about his status, our Tom Lang and Michael Langston got together for a video discussion about that situation and more.
Michael gives the latest on Hunter, QB commit A.J. Duffy and the Seminoles' overall recruiting efforts during the bye week.
Don't miss out on any of our great FSU Football coverage. Get your 30-day FREE trial!
Also on Thursday, Michael answered dozens of subscribers' questions about a variety of recruiting topics. You can read that entire chat right here on the Premium Recruiting Board.
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Get the latest info, insider content and chat with FSU fans on the Premium Recruiting Board
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