 Video discussion about FSU football recruiting, Travis Hunter and more
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Warchant TV: FSU football recruiting updates on Hunter, Duffy & more

Tom Lang
Director of Original Content

With marquee Florida State football commit Travis Hunter issuing a statement Thursday evening about his status, our Tom Lang and Michael Langston got together for a video discussion about that situation and more.

Michael gives the latest on Hunter, QB commit A.J. Duffy and the Seminoles' overall recruiting efforts during the bye week.

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Also on Thursday, Michael answered dozens of subscribers' questions about a variety of recruiting topics. You can read that entire chat right here on the Premium Recruiting Board.

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