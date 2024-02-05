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Watch: Tramell Jones at 7-on-7 event, recruiting to build 2025 class

John Garcia
Recruiting analyst

Tramell Jones discusses his offseason, building toward his senior year and recruiting for the 2025 class in this interview with Rivals analyst John Garcia.

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