PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Battle's End announces Shyheim Brown will return for 2024
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Battle's End has made two more announcements on Thursday, the first on safety Shyheim Brown's return for 2024 and another on a relationship with receiver Destyn Hill.
Brown had 46 tackles, three pass breakups and one interception this fall.
Hill had six receptions for 87 yards in his freshman season.
Earlier on Thursday, Battle's End announced that running back Lawrance Toafili will return for the 2024 season.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJpbGxlZCB0byBhbm5vdW5jZSBhbm90aGVyIHllYXIgd2l0aCBT
aHloZWltIEJyb3duISA8YnI+PGJyPlN1cHBvcnQgU2h5IGFuZCB0aGUgcmVz
dCBvZiBvdXIgcGxheWVycyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMktH
SExadVMxSiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzJLR0hMWnVTMUo8L2E+PGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlYWR5dG9SZXNwb25kP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUmVhZHl0b1Jlc3Bv
bmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Xa2h3YlFUYXVGIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vV2tod2JRVGF1RjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGUgQmF0
dGxlJiMzOTtzIEVuZCAoQFRoZUJhdHRsZXNFbmQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vVGhlQmF0dGxlc0VuZC9zdGF0dXMvMTczNzg5MDU3
OTA3MjA2MTkxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyMSwg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBhcmUgdGhyaWxsZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgYSBuZXcgcmVsYXRp
b25zaGlwIHdpdGggRGVzdHluIEhpbGw8YnI+PGJyPldlbGNvbWUgdG8gdGhl
IGZhbWlseSwgeW91bmcgbWFuISAgPGJyPjxicj5EaXJlY3RseSBzdXBwb3J0
IERlc3R5biBhbmQgb3RoZXIgRlNVIFBsYXllcnMgYnkgam9pbmluZyBUaGUg
QmF0dGxlJiMzOTtzIEVuZC4gIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yS0dI
TFp1UzFKIj5odHRwczovL3QuY28vMktHSExadVMxSjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL3d5R3ZLTFZXbEgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93eUd2
S0xWV2xIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBCYXR0bGUmIzM5O3MgRW5kIChA
VGhlQmF0dGxlc0VuZCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U
aGVCYXR0bGVzRW5kL3N0YXR1cy8xNzM3OTE0OTI0ODgwMzM5MzQyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK