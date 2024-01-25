PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Florida State offers rising 2025 in-state ATH Caden Gordon
Nick Carlisle
•
TheOsceola
Writer
Florida State extended an offer to Lake Worth (Fla.) Santaluces High wide receiver Caden Gordon. The rising senior has received multiple FBS offers over the last two weeks, which includes Georgia Tech, Indiana and Illinois
At 6-foot-1 and 170 pounds, Gordon plays wide receiver and defensive back for Santaluces. While playing wide receiver his sophomore year, he played primarily on defense during his junior year campaign.
During his junior year, he totaled 16 tackles, four PBUs and one interception in eight games played.
Please click on the link below to view Gordon's HUDL highlights:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIFRvIFJlY2VpdmUgQW4gT2ZmZXIgRnJvbfCfjaI8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pUmVwQ29hY2hlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AaVJlcENvYWNoZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hfUHV0NTgzOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf
UHV0NTgzOTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aEdNb3NzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaEdNb3NzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JMUzIyOTQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFJMUzIyOTQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQW5kcmV3X0l2aW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBB
bmRyZXdfSXZpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SmVycnlSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJyeVJl
Y3J1aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVy
ZW15T19Kb2huc29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKZXJlbXlPX0pv
aG5zb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVmZl9Y
T1M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEplZmZfWE9TPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1NlbWlub2xlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2VtaW5vbGVzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVzRGbjUwcjRyMCI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL1c0Rm41MHI0cjA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2FkZW4gR29yZG9u
IChAQ2FkZW5fRzIxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nh
ZGVuX0cyMS9zdGF0dXMvMTc0NTkwNTY1NjE0NDUxOTMzNj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDEyLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK