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Florida State offers rising 2025 in-state ATH Caden Gordon

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Florida State extended an offer to Lake Worth (Fla.) Santaluces High wide receiver Caden Gordon. The rising senior has received multiple FBS offers over the last two weeks, which includes Georgia Tech, Indiana and Illinois

At 6-foot-1 and 170 pounds, Gordon plays wide receiver and defensive back for Santaluces. While playing wide receiver his sophomore year, he played primarily on defense during his junior year campaign.


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During his junior year, he totaled 16 tackles, four PBUs and one interception in eight games played.

Please click on the link below to view Gordon's HUDL highlights:

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