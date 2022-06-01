 FSU's John Butler Jr. to stay in NBA Draft
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FSU Basketball's Butler stays in NBA Draft, becomes latest one-and-done

Ira Schoffel • Warchant
Managing Editor
@iraschoffel
Ira has covered Florida State for more than 15 years and college football for more than 25 years. He is a former sports editor and columnist at the Tallahassee Democrat and other outlets.

After starting 24 of 31 games as a freshman, John Butler Jr. will become the latest one-and-done member of the Florida State men's basketball team.

Butler, who entered his name into the NBA Draft during the spring so that he could take part in pre-draft workouts, had until midnight tonight to withdraw his name and return to FSU for his sophomore year.

He instead announced his decision to turn pro Wednesday afternoon.

"I would like to thank Florida State University immensely for this past year," Butler said in an Instagram post. "I have grown and learned more than I ever thought possible through my time here. My experience as a Florida State men's basketball student-athlete has been nothing but the best."

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Though he only averaged 5.9 points and 3.2 rebounds as a freshman, Butler is an intriguing NBA prospect because of his rare combination of height, ball-handling and shooting skills.

The 7-foot-1 wing shot 39.3 percent from 3-point range -- which was best on the team among players with more than 25 attempts -- and he led the team with 36 blocked shots.

He set career highs late in the season with 16 points and eight rebounds against Notre Dame.

This marks the third straight year that the Seminoles will have a top recruit leave for the NBA after just one season in college. Scottie Barnes was selected No. 4 overall last year by the Toronto Raptors, and Patrick Williams was selected one year earlier at No. 4 by the Chicago Bulls.

Butler is projected to go later in the first round or possibly in Round 2.

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