PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
FSU is latest Power 4 program to offer 2026 QB Troy Huhn
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State continues to scour the country in search of prospects for its 2026 recruiting class. On Thursday night the Seminoles extended an offer to quarterback prospect Troy Huhn from San Marcos (Calif.) Mission Hills High.
The rising junior has almost two dozen offers at this point in his recruitment. The list of schools to offer Huhn since the beginning of this year also includes Michigan, Michigan State, Notre Dame, UCLA, Texas, LSU and Oregon among others.
As a sophomore this past season the 6-foot-4 and 205-pound Huhn threw for 1,623 yards, 16 touchdowns and six interceptions while completing 133 of 223 passes.
Please click on the link below to view Huhn's HUDL highlights.
Troy Huhn - Hudl
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfVG9rYXJ6UUI/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX1Rva2FyelFCPC9hPiBJIGFtIGJsZXNzZWQg
dG8gc2F5IEkgaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciB0byBGbG9yaWRhIFN0
YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Hb05vbGVzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR29Ob2xlczwvYT4g8J+NojxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTUlTU0lPTkhJTExTSEkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN
SVNTSU9OSElMTFNISTE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vQ29hY2hEYW5ueTEwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERh
bm55MTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR3JlZ0Jp
Z2dpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdCaWdnaW5zPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTaW1tb25zXz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFNpbW1vbnNfPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkYW1nb3JuZXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QGFkYW1nb3JuZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby94
Y3UzYURtSUFHIj5waWMudHdpdHRlci5jb20veGN1M2FEbUlBRzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUcm95IEh1aG4gKEBUcm95aHVobikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ucm95aHVobi9zdGF0dXMvMTc2NTkxMTc4ODg3NTU5
MTg3MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA4LCAyMDI0PC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvZnN1LWlzLWxhdGVzdC1wb3dlci00LXByb2dyYW0tdG8t
b2ZmZXItMjAyNi1xYi10cm95LWh1aG4iCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkg
ewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQi
KSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0
IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZl
cmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhl
IGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29t
L2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9y
ZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGlt
ZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9
MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGZmxvcmlkYXN0YXRlLnJp
dmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGZnN1LWlzLWxhdGVzdC1wb3dlci00LXByb2dy
YW0tdG8tb2ZmZXItMjAyNi1xYi10cm95LWh1aG4mYzU9MjAyMjczMzA5NyZj
dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k
IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=