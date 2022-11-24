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{{ timeAgo('2022-11-24 08:53:55 -0600') }} football Edit

Osceola Tailgate Show: FSU-UF analysis, football weekend preview

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Osceola Tailgate Show host Pat Burnham is joined by former FSU offensive lineman Mark Salva and Osceola Recruiting Analyst Charles Fishbein to preview Florida State's game against archrival Florida on Friday night in Doak Campbell Stadium.

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