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Osceola video: Akeem Dent, Kalen DeLoach discuss reasons to return

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Safety Akeem Dent and linebacker Kalen DeLoach talk with the media after Sunday's practice. Both players chose to return to Florida State in 2023.

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