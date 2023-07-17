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Osceola video: Florida State commitment Jonathan Daniels in 1-on-1s

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Video of Florida State offensive tackle commitment Jonathan Daniels in 1-on-1s.

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