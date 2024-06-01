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Osceola video: Link Jarrett, Jamie Arnold, Cam Smith

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Link Jarrett, left-hander Jamie Arnold and third baseman Cam Smith talk with the media after Florida State's 5-2 win over UCF on Saturday night.

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