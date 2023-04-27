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Osceola video: Lonni Alameda, Josie Muffley on FSU's win over UF

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Lonni Alameda and shortstop Josie Muffley discuss FSU's 5-3 win over Florida on Wednesday night.

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