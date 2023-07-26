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Osceola video: Mike Norvell at ACC Kickoff

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

CHARLOTTE — Mike Norvell discusses Jordan Travis, the offensive line, defensive front, handling expectations and Darrell Jackon's waiver in his discussion with writers at ACC Kickoff.

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