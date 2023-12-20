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Osceola video: Mike Norvell on FSU's 2024 signing class

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses each member of the 2024 signing class in a press conference on Wednesday afternoon.

We also had some quick bullet points of what Norvell said in our live thread.

FSU 2024 signing day tracker

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