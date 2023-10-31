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Osceola video: Mike Norvell on FSU's practice Tuesday

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Tuesday's practice and says he likely won't watch tonight's College Football Playoff announcement due to meetings and planning for Saturday's game at Pittsburgh.

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