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Osceola video: Tate Rodemaker discusses preparing for start vs. Florida

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Tate Rodemaker discusses preparing for his second career start, on Saturday at Florida. Rodemaker also talks on FSU's playmakers on offense and how often he has been able to connect with Jordan Travis for advice.

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