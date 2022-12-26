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Osceola video: Trey Benson, Jared Verse, Jammie Robinson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

ORLANDO — Florida State running back Trey Benson, defensive end Jared Verse and defensive back Jammie Robinson talk with the media on Monday at press conferences from the Cheez-It Bowl.

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