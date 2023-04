Class of 2024 three-star running back Jordan Lyle announced on Monday night that he has narrowed his list of potential college homes to five schools: FSU, Alabama, Miami, Ohio State and Georgia.

