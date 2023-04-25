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football
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RB Jordan Lyle has FSU in final five
Patrick Burnham
•
TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Class of 2024 three-star running back Jordan Lyle announced on Monday night that he has narrowed his list of potential college homes to five schools: FSU, Alabama, Miami, Ohio State and Georgia.
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Lyle is from Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas High School. He has taken unofficial visits to FSU, Alabama, Ohio State and Miami over the last three months. As a junior last season, Lyle rushed for 1,015 yards and 12 touchdowns.
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