News More News
{{ timeAgo('2023-04-25 10:27:44 -0500') }} football Edit

RB Jordan Lyle has FSU in final five

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

Class of 2024 three-star running back Jordan Lyle announced on Monday night that he has narrowed his list of potential college homes to five schools: FSU, Alabama, Miami, Ohio State and Georgia.

Lyle is from Fort Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas High School. He has taken unofficial visits to FSU, Alabama, Ohio State and Miami over the last three months. As a junior last season, Lyle rushed for 1,015 yards and 12 touchdowns.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}