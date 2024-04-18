PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Seminole Sidelines: The Battle's End fundraiser preview with Ingram Smith
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
The Battle's End CEO Ingram Smith joins Osceola senior writer Curt Weiler to preview Friday Seminole Showcase Preview event at The Moon, which will feature coach Mike Norvell, FSU football players, alumni players and other special guests.
Seminole Sidelines is sponsored by Seminoles2Ireland.com, which has built travel packages to help FSU fans enjoy the season opener against Georgia Tech and build fan experiences in and around Dublin in August, as well as Alumni Hall.
Listen in the audio player below or on The Osceola's YouTube channel.
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu
b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk
LzMwODk0MzkzL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv
dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv
MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh
cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg
YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1
ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu
PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi
cj4KCg==
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwOTciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Zsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3Mvc2VtaW5vbGUtc2lkZWxpbmVzLXRoZS1iYXR0bGUtcy1l
bmQtZnVuZHJhaXNlci1wcmV2aWV3LXdpdGgtaW5ncmFtLXNtaXRoIgogIH0p
OwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRl
RWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNC
eVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8v
IGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdl
IGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0
dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50
Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJl
c2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUy
RmZsb3JpZGFzdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnNlbWlub2xlLXNp
ZGVsaW5lcy10aGUtYmF0dGxlLXMtZW5kLWZ1bmRyYWlzZXItcHJldmlldy13
aXRoLWluZ3JhbS1zbWl0aCZjNT0yMDIyNzMzMDk3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNz
X3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFn
IC0tPgoKCg==