Two more class of 2024 prospects have set official visit dates with FSU for this summer. Offensive tackle prospect Manasse Itete and wide prospect James Madison will make official visits to Tallahassee on the weekend of June 23.

Itete is from Modesto (Calif.) Central Catholic High. He is rated as a three-star prospect and the 78th-best overall prospect in California. His list of offers included Kansas State, Oregon, Oregon State, USC and Utah. Itete is originally from the Democratic Republic of the Congo.

Madison is a four-star wide receiver from Ft. Lauderdale (Fla.) St. Thomas Aquinas High. He is the 135-best overall prospect and the 18th-best wide receiver in the class of 2024.

