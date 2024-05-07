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A closer look at FSU's 2025 OL board heading into official visits
Patrick Burnham
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TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
Florida State is involved with some of the top offensive line prospects in the country for 2025. The Seminoles already have the commitment of Solomon Thomas, who is ranked by Rivals as the No. 1 of...
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