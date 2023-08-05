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Florida State climbing Rivals' team rankings

Mike Norvell landed his highest-rated Rivals recruit since arriving at FSU.
Mike Norvell landed his highest-rated Rivals recruit since arriving at FSU. (Mike Olivella)
Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State landed 10 commitments in July. But the highest-rated commitment in the class of 2024 joined the party on Saturday night, as five-star safety KJ Bolden made his announcement for the Seminoles.

FSU is now ranked No. 6 in Rivals' team rankings for 2024.

The Seminoles also have four of Rivals' top 40 players in Bolden, tight end Landen Thomas, cornerback Charles Lester and running back Kameron Davis.

Here's a look below at how FSU finished in Rivals' rankings since 2010. This is the highest FSU has ranked nationally since 2017.

Rivals' team rankings for FSU since 2010
Year National rank ACC rank

2024

Sixth

First

2023

25th

Third

2022

20th

Third

2021

27th

Fifth

2020

20th

Third

2019

17th

Second

2018

10th

Third

2017

Fifth

First

2016

Second

First

2015

Third

First

2014

Fourth

First

2013

10th

First

2012

Sixth

First

2011

Second

First

2010

10th

First
Note: Not counting Notre Dame among ACC schools

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