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Four-star WR CJ Wiley now considering just 10 schools including FSU

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Florida State has found themselves among the top 10 schools for Alpharetta (Ga.) Milton High wide receiver prospect CJ Wiley. Wiley, who is ranked as the 28th-best wide receiver prospect in the country, is a Rivals250 member and is ranked as the 167th-best prospect in the country.

The 6-foot-4 and 196-pound rising senior trimmed down his list of potential college homes down on Saturday. The other programs that are still involved with Wiley are LSU, Georgia, Michigan, USC, Alabama, Auburn, Texas A&M, Colorado and Ole Miss.

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Wiley recently visited Florida State on Jan. 20 and attended both the Southern Miss and Duke game last season.

Has a junior in 2023, Wiley caught 68 passes for 1473 yards and 14 touchdowns in 15 games.

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