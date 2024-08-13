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FSU football's first international trip logistics and travel tips
Jerry Kutz
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TheOsceola
Publisher
If you are planning your trip to Ireland, putting together your passport, flights, hotels and luggage, you may be interested to know how Florida State’s football program plans a trip for 120 player...
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