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Oregon State transfer DE Sione Lolohea will visit FSU this weekend

Patrick Burnham • TheOsceola
Football/Recruiting Analyst
@OsceolaPat

We knew the NCAA transfer portal visit window would be a fluid and ever-changing process as the start of the spring semester and the deadline to be enrolled at FSU on January 12th draws closer and that has certainly been the case.

On Friday, the Osceola learned that Oregon State transfer defensive end Sione Lolohea will visit Florida State this weekend. Lolohea entered the portal on Friday afternoon.

Lolohea is originally from Tonga but played high school football in California and signed with Oregon State in 2020 as a three-star prospect, the No. 94 overall player in California according to Rivals.

He is 6-foot-3 and 266-pounds and would have one year of eligibility remaining. Lolohea has appeared in 40 career games over the last four seasons where he has amassed 88 tackles, 15 TFLs and four sacks.

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