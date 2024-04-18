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Osceola video: Alex Atkins, Adam Fuller, Randy Shannon

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State assistant coaches Alex Atkins, Adam Fuller and Randy Shannon speak with the media after Thursday's practice.

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