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Osceola Video: Brown-Turner, Sampson, Barker, Otto talk first weeks at FSU

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The final batch of Florida State football summer enrollees addressed the media Thursday afternoon, rounding out the group of 12 summer additions to the program.

Here are our interviews with linebacker Dylan Brown-Turner, defensive lineman KJ Sampson, junior college safety transfer Ashlynd Barker and offensive lineman Andre' Otto.

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