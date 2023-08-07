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Osceola Video: Fiske, Coleman, Wilson, Graham on FSU's first four practices

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

In addition to talking to Florida State head coach Mike Norvell, we got the chance to catch up with wide receivers Keon Coleman and Johnny Wilson, defensive lineman Braden Fiske and linebacker Omar Graham Jr. after the Seminoles' fourth preseason practice Monday morning.

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