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Osceola video: Highlights from FSU's Tuesday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Highlights from Florida State's practice on Tuesday.

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