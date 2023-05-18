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Osceola video: Kaley Mudge previews Tallahassee Regional

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU senior outfielder Kaley Mudge previews the Tallahassee Regional. The Seminoles play host to Marist on Friday, and they will play South Carolina or UCF on Saturday.

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