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Osceola video: Legacy Walk before FSU's home opener

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Legacy Walk before the Florida State football home opener with Southern Miss. Enjoy as the Marching Chiefs and fans welcome the team to Doak Campbell Stadium.

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