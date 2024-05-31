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Osceola video: Link Jarrett, Carson Dorsey, Jaime Ferrer regional win

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Link Jarrett, left-hander Carson Dorsey and outfielderJaime Ferrer after the Seminoles' 7-2 win over Stetson on Friday.

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