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Osceola video: Lonni Alameda, Devyn Flaherty

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU coach Lonni Alameda and second baseman Devyn Flaherty reflect on the 2024 team. The Seminoles started practice ahead of the season, with an intrasquad scrimmage set to open the schedule on Feb. 3.

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