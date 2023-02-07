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Osceola video: Lonni Alameda on pitching depth, 3B options, 2023 outlook

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Lonni Alameda talks with the media on Tuesday, two days before opening the 2023 season. Alameda discusses the Seminoles' pitching depth, options at third base and the outlook for the season ahead.

We'll add some quotes from Alameda later in the day. And look for more on FSU softball ahead of the opener.

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