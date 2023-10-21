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Osceola video: Massive crowd of FSU fans welcome Seminoles at Legacy Walk

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

The largest crowd of Florida State fans this season arrived early to welcome the football team to the Legacy Walk before Saturday's game against Duke.

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