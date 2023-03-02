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Osceola video: Mike Norvell, Josh Storms on Tour of Duty workouts

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Mike Norvell and strength and conditioning coach Josh Storms discuss Florida State's offseason workouts, Tour of Duty, ahead of the start of spring practice on Monday.

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