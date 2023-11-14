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Osceola video: Mike Norvell on Brock Glenn, Sam Singleton, FSU's senior day

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Tuesday's practice, what he has seen from freshmen Brock Glenn and Sam Singleton and honoring seniors.

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