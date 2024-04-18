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Osceola video: Mike Norvell on FSU's practice Thursday

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Coach Mike Norvell reflects on Florida State's practice on Thursday, the final day on the field before Saturday's Spring Showcase (4 p.m. on ACC Network).

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