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Osceola video: Mike Norvell on 'high intensity practice,' 4-0, bye week

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses the Seminoles' "high intensity practice" on Tuesday morning. He also underscored FSU is "4-0 and we have yet to play our best game."

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