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Osceola video: Mike Norvell on Keon Coleman, All-ACC picks, Louisville

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Keon Coleman, FSU's All-ACC selections, matchup with Louisville on Saturday.

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