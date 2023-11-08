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Osceola video: Mike Norvell on Keon Coleman, WR group, 2021 win over Miami

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses adapting to personnel at receiver due to injuries, Keon Coleman's progress, FSU's 2021 win over Miami and more.

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