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Osceola video: Mike Norvell on practice, Jordan Travis, Clemson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Tuesday's practice, what he saw from Jordan Travis, thoughts on Clemson's Will Shipley and more.

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