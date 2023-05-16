News More News
{{ timeAgo('2023-05-16 16:14:09 -0500') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on transfers, NIL, Destyn Hill, ACC hot topics

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

AMELIA ISLAND — Mike Norvell discusses the transfer portal, Destyn Hill, his thoughts on if national legislation is needed for name, image and likeness and other topics of interest among the ACC's football coaches during the league's spring meetings.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}