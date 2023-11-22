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Osceola video: Mike Norvell on Travis, Rodemaker, Gators

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Wednesday's practice, Jordan Travis observing from a golf cart, the response of offensive players around Tate Rodemaker and more.

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