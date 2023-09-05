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Osceola video: Mike Norvell's second look at win over LSU, OL, short week

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

After Florida State's practice on Tuesday, Mike Norvell takes a second look at the win over LSU, what he saw from the offensive line in the second half and now the Seminoles' preparations on a short week for Southern Miss.

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