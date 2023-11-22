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Osceola video: Tony Tokarz on Jordan Travis, Tate Rodemaker

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Tony Tokarz discusses his relationship with quarterbacks Jordan Travis and Tate Rodemaker as well as preparing for the Gators on Saturday.

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