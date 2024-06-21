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Osceola video: Tramell Jones passing at Elite 11 showcase

Nick Carlisle • TheOsceola
Writer
@NCarlisleRivals

Highlights of FSU quarterback commitment Tramell Jones throwing at the Elite 11 showcase. Video courtesy Rivals.

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