Advertisement
News More News
ago football Edit

Photos: Day 2 of FSU's spring practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Photos from Jerry Kutz and Bob Ferrante of FSU's second spring practice on Thursday.


Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement