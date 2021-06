Star Struck! Slew of blue-chip recruits arrive for FSU's Midnight Madness

Mike Norvell and his Florida State football staff sure know how to throw a party. With the NCAA's ban on in-person recruiting ending at midnight on May 31, Norvell and the Seminoles invited many of the nation's top recruits to attend a "Midnight Madness" event at Doak Campbell Stadium. And those elite prospects turned out en masse. ***Don't miss out on our great FSU Football and Recruiting coverage. Get your 30-day FREE trial!***

Five-star WR Kevin Coleman of St. Louis (left) arrives around midnight Monday with FSU quarterback commit A.J. Duffy. (Michael Langston/Warchant)

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GU1UgY29hY2ggTWlrZSBOb3J2ZWxsIHllbGxzIOKAnHRoZSBkb29y cyBhcmUgb3BlbuKAnSBhcyBoZSBhbmQgb2ZmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9y IEtlbm55IERpbGxpbmdoYW0gb3BlbiB0aGUgZG9vcnMgYXQgdGhlIE1vb3Jl IENlbnRlciB0byBsZXQgcmVjcnVpdHMgaW4ganVzdCBhZnRlciBtaWRuaWdo dC48YnI+PGJyPkl0IGhhcyBiZWVuIGFib3V0IDE1IG1vbnRocyBzaW5jZSBj b2FjaGVzIGNvdWxkIG1lZXQgcmVjcnVpdHMgaW4gcGVyc29uLiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vUXVrSk00RjNTbyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1F1 a0pNNEYzU288L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2FyY2hhbnQuY29tIChAV2FyY2hh bnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2FyY2hhbnQvc3Rh dHVzLzEzOTk1Nzg3NzI5NTc5NzA0MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

"The doors are open," Norvell yelled as as recruits were welcomed inside the Moore Athletics Center at 12:01 a.m. The prospects came in all shapes and sizes, and from near and far. But the one common theme was that all of them were either highly rated prospects or current FSU commits. *ALSO SEE: Premium Recruiting Board updates on Midnight Madness The players were greeted with a sound system blaring the warchant as they were escorted to the field inside Doak Campbell Stadium. Later, they were expected to get tours of the campus. Some current FSU players, including QB Jordan Travis, came out to greet the recruits, as did virtually every member of the Seminoles' 2021 signing class. Here were some of the arrival highlights:

Marshall OL transfer candidate Cain Madden

Former Marshall star offensive lineman Cain Madden, who is one of the most coveted transfer prospects in the country, arrived for his FSU visit shortly after midnight. He is taking an official visit to FSU and is said to be considering Notre Dame, Texas A&M and several other schools. The fact that Florida State got Cain's first visit when in-person recruiting opened up -- not to mention the fact that he made the effort to arrive at midnight -- could bode well for the Seminoles. Madden was a second-team All-America guard at Marshall.

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NYXJzaGFsbCBPTCB0cmFuc2ZlciBjYW5kaWRhdGUgQ2FpbiBNYWRk ZW4gaXMgaGVyZSBmb3IgRlNVIE1pZG5pZ2h0IE1hZG5lc3MuIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9lbGZGT2o0cm9aIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZWxm Rk9qNHJvWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXYXJjaGFudC5jb20gKEBXYXJjaGFu dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYXJjaGFudC9zdGF0 dXMvMTM5OTU4MTQwNzQ5MjY4OTkyMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K dW5lIDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

5-star OL Julian Armella

There has been concern among FSU fans that the Seminoles are slipping in the race for five-star offensive tackle Julian Armella, who is a Seminole legacy recruit. Armella has had high praise for LSU, Alabama and other SEC schools, and the feeling among many recruiting analysts has been that the talented lineman might be heading to Baton Rouge. That is to be determined, but at midnight Monday, Armella was at Florida State. *ALSO SEE: 5-star OL Armella feels 'at home' during FSU's Midnight Madness

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igJxMb25nIHRpbWUgY29taW5nIC4uLuKAnTxicj48YnI+RlNVIGNv YWNoIE1pa2UgTm9ydmVsbCBncmVldHMgNS1zdGFyIE9MIGFuZCBTZW1pbm9s ZSBsZWdhY3kgcmVjcnVpdCBKdWxpYW4gQXJtZWxsYS48YnI+PGJyPk1vcmUg YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3dCU0lOVkFidnMiPmh0dHBzOi8v dC5jby93QlNJTlZBYnZzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcEdn ZHJWUUdaRyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BHZ2RyVlFHWkc8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgV2FyY2hhbnQuY29tIChAV2FyY2hhbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vV2FyY2hhbnQvc3RhdHVzLzEzOTk1ODI3OTAwNDQy NDYwMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

5-star Travis Hunter and 4-star Jaleel Skinner

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb3V0aCBDYXJvbGluYSA0LXN0YXIgV1IvVEUgSmFsZWVsIFNraW5u ZXIgYXJyaXZlcyBhdCBGU1UgZm9yIGl0cyBNaWRuaWdodCBNYWRuZXNzLiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaklNaTZ5Q1hQbCI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL2pJTWk2eUNYUGw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgV2FyY2hhbnQuY29tIChA V2FyY2hhbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2FyY2hh bnQvc3RhdHVzLzEzOTk1ODQ0MDIzMzg4Nzc0NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

4-star DB commit Sam McCall

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GU1UgY29hY2ggTWlrZSBOb3J2ZWxsIGFuZCBEQnMgY29hY2ggTWFy Y3VzIFdvb2Rzb24gY291bGRu4oCZdCB3YWl0IHRvIGdyZWV0IDQtc3RhciBE QiBjb21taXQgU2FtIE1jQ2FsbCBpbiB0aGUgcGFya2luZyBsb3QgYWZ0ZXIg bWlkbmlnaHQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9kZkVIRkg1NFdwIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vZGZFSEZINTRXcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXYXJj aGFudC5jb20gKEBXYXJjaGFudCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9XYXJjaGFudC9zdGF0dXMvMTM5OTU4ODAxNTQzNDA1MTU4Nj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

4-star RB Jovantae Barnes and 4-star WR Deandre Moore

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5WZWdhcyBCYWJ5ISBWZWdhcyE8YnI+PGJyPkFsbCB0aGUgd2F5IGZy b20gTGFzIFZlZ2FzLCA0LXN0YXIgV1IgRGVhbmRyZSBNb29yZSBhbmQgNC1z dGFyIFJCIEpvdmFudGFlIEJhcm5lcyBhcnJpdmUgYXQgRlNVIGZvciBNaWRu aWdodCBNYWRuZXNzLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28va3pJdHJidnR4 QSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2t6SXRyYnZ0eEE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg V2FyY2hhbnQuY29tIChAV2FyY2hhbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vV2FyY2hhbnQvc3RhdHVzLzEzOTk1OTI1OTMwMDkzNTI3MDY/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

4-star DT Bishop Thomas