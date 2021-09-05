 Florida State-Notre Dame post-game call-in show. Taking input from FSU fans on the Seminoles' season opener.
News More News
{{ timeAgo('2021-09-05 21:33:08 -0500') }} football Edit

Warchant TV post-game call-in show: Florida State-Notre Dame

Warchant TV
Warchant.com

Warchant.com's Gene Williams and Tom Lang break down the Florida State-Notre Dame game. We will take questions and comments from Seminole fans via social media and phone calls (850-805-5911).

The show starts approximately 10 minutes after the game.
Click here to join the LIVE interactive chat on YouTube.

What were the highs and lows from Florida State-Notre Dame? We want to hear from the FSU football fans. What's your take from the Seminoles' season opener?

---------------------------------------------------

Talk about this story with other Florida State football fans in the Tribal Council

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}