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Watch: Keon Coleman breaks the rock after FSU's win
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
ORLANDO — Florida State coach Mike Norvell had an easy choice late Sunday night of who could break the rock following the rout of LSU: Keon Coleman.
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